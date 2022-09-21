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21 сентября 2022 года 13:08
Уровни закрытия торгов нефтяными фьючерсами определятся итогами заседания ФРС - Банк "Санкт-Петербург"
Уровни закрытия торгов нефтяными фьючерсами определятся итогами заседания ФРС США, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник в моменте превышали $93/барр., но по итогам дня они снизились на 1,50% до $90,62/барр. В очередной раз укрепившийся глобально доллар оказал давление на нефтяные котировки. Стоит отметить, что 20 сентября были опубликованы недельные данные по запасам от Американского института нефти (API). Запасы нефти за неделю выросли на 1,03 млн барр., впрочем, ожидался их более сильный рост - на 2,32 млн барр. На этом фоне фьючерсы Brent в среду прибавляют. Динамику нефтяным котировкам задаст публикация уже официальных недельных данных по запасам, но уровни закрытия определятся, скорее, итогами заседания ФРС. Если они приведут к значительному укреплению доллара, то фьючерсы Brent могут вновь закончить день ниже $92/барр.", - пишут эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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