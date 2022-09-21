BCS Express рекомендует покупать акции CK Hutchison с целью HKD58

Аналитики BCS Express рекомендуют покупать акции китайского конгломерата CK Hutchison Holdings с целевой ценой 58 гонконгских долларов (HKD), сообщается в материале инвестиционной компании.

"Основной розничный бизнес компании стабилен, а снижение во втором по важности сегменте (телекоммуникации) было компенсировано сильной динамикой направления портового хозяйства. Ключевой сегмент (розничные продажи) показал восстановление в 2021г (рост выручки на 8,5% против падения на 4,7% в 2020г) и вернулся на допандемические уровни. В 2022г локдауны в Китае, которые привели к ослаблению розничных продаж, были частично поддержаны продажами в Европе. Средний мультипликатор P/E за последние 5 лет - 6,9x при текущем 5,3x (дисконт 23%). Дивидендная доходность - 6,1%", - пишут эксперты.

Аналитики BCS Express отмечают и вероятные риски:

- Длительное восстановление розничных продаж в Китае может ослабить темпы роста ключевого сегмента конгломерата.

- Ослабление европейских валют (евро, фунт стерлингов) против HKD может привести к снижению денежных потоков.

- Торговые барьеры со странами Запада и Европы могут снизить грузооборот портового хозяйства и привести к падению выручки в этом сегменте.

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