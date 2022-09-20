Возможности влияния ЦБР понижением ставки на динамику инфляции сокращаются - ИКСИ

Возможности влияния ЦБР понижением ставки на динамику инфляции сокращаются, полагает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Сергей Заверский.

Банк России по итогам очередного заседания Совета директоров 16 сентября 2022г снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 7,5% годовых, напоминает эксперт. Это в целом позитивное решение для экономики, однако его важность, по мнению Заверского, вряд ли стоит оценивать как высокую.

Во-первых, на взгляд аналитика, существует весьма большая вероятность того, что снижение ставки в будущем существенно замедлится или значение ставки сохранится на текущем уровне.

Во-вторых, общий подход ЦБ как в рамках денежно-кредитной политики, так и в целом политики по развитию банковской системы и финансовых рынков остается довольно жестким (даже когда декларируется нейтральным).

В-третьих, уровень ключевой ставки, по оценке эксперта ИКСИ, все равно остается довольно высоким с точки зрения интересов развития реального сектора экономики. Сохранение профицита ликвидности в банковской системе на уровне порядка 3 трлн рублей указывает на то, что при текущем уровне ставок банки не способны, да и не имеют стимулов направлять средства на кредитование экономики и в итоге предпочитают размещать средства на депозитах в самом ЦБ.

Банк России продолжает фокусироваться исключительно на инфляции, однако возможности влиять на нее исключительно решениями по ключевой ставке все больше сокращаются, считает Заверский.

По его мнению, также все больше вопросов появляется относительно устойчивости текущей тенденции к снижению инфляции, прежде всего в связи с потенциальными изменениями валютного курса. В настоящий момент исключительно высокий и стабильный курс рубля оказывает сдерживающее влияние на инфляцию, однако ослабление рубля может привести к слабоконтролируемому со стороны ЦБ повышению темпов роста цен.

"Поддержание высокого курса рубля (или, скорее, отсутствие активных действий, способствующих его снижению) ведет к тому, что в обозримом будущем сложится ситуация, когда при снижении курса рубля Банк России будет резко ужесточать денежно-кредитные условия, тем самым в значительной степени нивелируя положительные эффекты от снижения курса", - прогнозирует стратег.

Одновременно Банк России все более активно требует проведения жесткой бюджетной политики от Правительства РФ, что в принципе ставит вопросы о наличии в будущем достаточного инвестиционного ресурса в экономике.

"Банк России, с одной стороны, говорит о том, что помогать экономике с инвестициями - это прерогатива Правительства РФ, но с другой стороны - прямо заявляет, что любое дополнительное расширение бюджетного дефицита по сравнению с запланированным на данный момент уровнем будет приводит к проведению Банком России более жесткой денежно-кредитной политики. Таким образом, экономика Банком России загоняется в замкнутый круг: ЦБ фактически объявляет о том, что сам будет сдерживать рост частных инвестиций, а Правительству указывает на то, что и государственные инвестиции увеличиваться не должны. Возможности для восстановления экономики и перехода ее к росту в этом случае ограничиваются Банком России изначально", - пишет Заверский.

По мнению аналитика, Банк России таким образом четко показывает, что не то что не готов переходить к политике количественного смягчения в том или ином виде, но и не даст Правительству использовать вполне себе традиционный инструмент наращивания бюджетного дефицита в условиях кризиса. Все это в очередной раз ставит вопросы о согласованности политики ЦБ и Правительства РФ и месте Банка России в структуре органов власти.

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