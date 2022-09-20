Вероятен рост финпоказателей Fix Price во 2П22 - ПСБ

Вероятен рост финансовых показателей Fix Price во втором полугодии текущего года, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы позитивно оцениваем результаты Fix Price за первое полугодие текущего года: снижение чистой прибыли носит разовый характер, а данные отчета говорят о высокой операционной эффективности и низкой долговой нагрузке. По-прежнему считаем формат жестких дискаунтеров очень перспективным, где эмитент является лидером с долей рынка более 90%. Ждем дальнейшее расширение торговой сети и рост финансовых показателей ритейлера во втором полугодии", - пишут эксперты в комментарии.

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