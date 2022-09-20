Потенциальное обложение нефтегазовой отрасли РФ дополнительными налогами - негатив для акций сектора - ПСБ

Потенциальное обложение российской нефтегазовой отрасли дополнительными налогами - это негативный сигнал для бумаг публичных компаний, говорится в обзоре эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Однако мы полагаем, что реализация меры по введению экспортной пошлины для производителей СПГ наименее вероятна, поэтому "НОВАТЭК" здесь смотрится менее уязвимым. А вот увеличение экспортной пошлины на нефть на один год - вполне вероятная мера, которая к тому же может привести к продлению налогового маневра до 2025 года. Для нефтяных компаний увеличение только экспортной пошлины чревато потерями порядка 5-7% EBITDA в год. В целом нефтяная отрасль сможет без особого стресса пережить потенциальное повышение налогов при сохранении относительно высоких цен на нефть (наш прогноз - $55-65 за баррель нефти марки Urals) и перенаправлении выпадающих экспортных потоков ЕС в Азию и на Ближний Восток, - пишет аналитик. - В любом случае под потенциальный налоговый удар в основном попадет "Газпром", так как наибольшие изъятия планируются за счет трубопроводных поставок. С учетом потенциального увеличения ставки НДПИ на газ для "Газпрома" все это может означать потери до 20% EBITDA. Это существенный объем, что ставит под вопрос перспективы выплаты дивидендов в 2023 году".

Альтернативные варианты решения задачи по финансированию бюджетных расходов в 2023-2025 гг. будет найти сложно, считает Крылова. "Увеличение налоговой нагрузки других секторов экономики и населения приведет к снижению деловой активности. Финансирование дефицита бюджета за счет размещения госдолга сопряжено с ростом процентных расходов правительства и не вызывает оптимизма у ключевых инвесторов на рынке облигаций. Предварительно заявленный объем чистого размещения ОФЗ в 2023-2025 гг. составляет 4,8 трлн руб. Для выкупа большого объема нового госдолга ключевые инвесторы будут требовать привлекательных для них условий (высокие ставки, короткие сроки), что невыгодно правительству, - отмечает эксперт банка. - Поиск компромисса нам видится в реализации бюджетного правила. В этом году сверхплановые нефтегазовые доходы покрывают рост бюджетных расходов. Отсутствие покупок валюты на дополнительные нефтегазовые доходы в 2023 году позволило бы снизить потребности в повышении налогов".

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