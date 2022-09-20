Краткосрочные цели индексов Мосбиржи и РТС - уровни 2250 и 1180п соответственно - "Велес Капитал"

Краткосрочные цели индексов Мосбиржи и РТС сместились к уровням 2250 и 1180 пунктов соответственно, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Основные эмитенты во вторник пребывали в существенном минусе, констатирует эксперт, после новостей СМИ о намерении правительства РФ рассмотреть увеличение налоговой нагрузки на экспортные компании, что в 2023 году могло бы принести бюджету дополнительные 1,4 трлн руб., а в 2023-2025 гг. - более чем 3 трлн руб. В частности, предлагается повысить экспортную пошлину на газ до 50%, ввести пошлину или ее аналог для экспорта СПГ, повысить цены на газ внутри РФ и изъять дополнительные доходы у газовых компаний за счет увеличения НДПИ.

На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдались сдержанные продажи на ожиданиях ужесточения денежно-кредитных условий и ухудшения состояния региональных экономик.

"Индексы Мосбиржи и РТС на фоне налоговых новостей ушли в пике и опустились ниже поддержек 2390 и 1240 пунктов соответственно. Усиление налоговой нагрузки негативно для общего инвестиционного климата страны ввиду рисков отказа от дивидендов даже тех немногочисленных компаний, что объявили об их выплате. Краткосрочные цели движения индексов Мосбиржи и РТС при этом сместились на уровни 2250 и 1180 пунктов соответственно", - указывает Кожухова.

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