S&P 500, скорее всего, проведет торги вторника в диапазоне 3860-3930п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет предстоящую во вторник торговую сессию в диапазоне 3860-3930 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов.

"S&P 500 находится ниже краткосрочного уровня поддержки Фибоначчи на 0,236, однако не исключаются попытки возврата к позициям выше этой отметки с краткосрочной консолидацией котировок в районе пересечения центральных линий средне- и краткосрочного "медвежьего" тренда. RSI и MACD сигнализируют о сохранении нисходящего импульса, что подразумевает высокую вероятность движения бенчмарка к уровням июньских минимумов", - отмечает эксперт в комментарии.

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