Цена акций Ford Motor, возможно, останется под давлением в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Котировки акций Ford Motor, возможно, останутся под давлением в ближайшее время, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

"Компания Ford Motor предупредила инвесторов о том, что ожидает дополнительных расходов в размере $1 млрд в 3К22 из-за инфляции и проблем с цепочками поставок. Акции эмитента упали в стоимости на 4,5% в ходе расширенной торговой сессии. Мы считаем реакцию рынка достаточно справедливой, и, возможно, некоторое время котировки акций Ford Motor продолжат оставаться под давлением", - отмечают эксперты в комментарии.

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