Инвесторам стоит ограничить долю "акций роста" в портфелях - "Мои Инвестиции"

Мировым инвесторам стоит ограничить долю "акций роста" в портфелях в условиях монетарного ужесточения, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции"

"Наш взгляд на акции США остается нейтральным: сохранение высокой инфляции и устойчиво сильный рынок труда не предвещают скорых изменений в политике ФРС. Это создает стабильное давление на американский фондовый рынок. Ожидаем, что инвесторы продолжат отдавать предпочтение "акциям стоимости" на фоне высокой инфляции, фискальной поддержки. Рекомендуем ограничить долю "акций роста" в портфеле в условиях монетарного ужесточения", - пишут эксперты.

Аналитики телеграм-канала предпочитают на рынке акций США сектора нефтедобычи (Chevron, Equitrans, Halliburton), финансов (Bank of America, Truist, Discover Financial) и телекоммуникаций (Disney, Pinterest), где видят недооценку рынка на фоне ожидаемого фундаментального роста в ближайшие кварталы.

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