"Финам" повысил рейтинг акций Global X China Clean Energy ETF до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Global X China Clean Energy ETF с "держать" до "покупать" с с целевой ценой 145,8 гонконгского доллара (HKD) на горизонте 8 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"С момента снижения нашего рейтинга 1 июля с "покупать" до "держать" Global X China Clean Energy ETF упал на 15,7%. Коррекция преимущественно была связана с общей слабостью китайского рынка на фоне ухудшающихся прогнозов по росту китайской экономики. Однако сектор ВИЭ не является циклическим, в связи с чем мы полагаем, что возобновляемая энергетика в ближайшие годы продолжит развиваться ускоренными темпами, чтобы выполнить среднесрочные и долгосрочные климатические цели правительства. На этом фоне мы считаем, что текущая коррекция создает удачную возможность для покупки перспективного ETF. Мы повышаем рейтинг по Global X China Clean Energy ETF с "держать" до "покупать" и сохраняем целевую цену на уровне HKD145,8 на горизонте 8 мес. Апсайд составляет 18,5%", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

Global X China Clean Energy - ETF, нацеленный на инвестиции в китайские акции из все более набирающего популярность сектора низкоуглеродной энергетики. ETF охватывает преимущественно солнечную, ветряную, ядерную и гидроэнергетику.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.