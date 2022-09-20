"Финам" рекомендует покупать акции Global X China Biotech ETF с прогнозной стоимостью на уровне 74,91 гонконгского доллара (HKD) на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Индексный фонд с привязкой к биотехнологическому сектору Китая за последний год растерял половину рыночной стоимости на фоне опасений инвесторов касательно жесткой политики КНР в отношении биофармацевтического сектора. Однако при любом раскладе пандемия коронавируса обуславливает дальнейшее динамичное развитие биотеха, которому в Китае есть куда расти. Кроме того, многие фирмы китайского биотеха после просадки стали выглядеть привлекательными объектами для сделок по M&A, и активизация в этой сфере поможет сектору перейти в фазу отскока", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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