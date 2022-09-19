Потенциал роста акций ДВМП составляет 25% от текущих уровней - "Открытие Инвестиции"

Потенциал роста акций "Дальневосточного морского пароходства" (ДВМП) составляет 25% от текущих уровней, говорится в комментарии "Открытие Инвестиции".

"ДВМП" - головная компания транспортной группы FESCO, основная часть бизнеса которой сосредоточена на Дальнем Востоке, что позволяет извлекать выгоду из динамично увеличивающихся объёмов торговых операций между РФ и странами Азии, отмечают аналитики. Компания выступает одним из ключевых бенефициаров переориентации российской внешней торговли от Европы и США в пользу восточных стран.

"Несмотря на коррекцию ставок на мировом рынке морских перевозок с пиковых значений 2021г, стоимость фрахта остаётся высокой - примерно на 50% выше средних пятилетних уровней. Данный фактор может поддержать дальнейшую генерацию солидной выручки и повышенной маржи для FESCO", - полагают эксперты инвесткомпании.

FESCO планирует крупные капиталовложения в расширение перевалочных мощностей Владивостокского морского торгового порта (ВМТП), увеличение флота и контейнерного парка. По мнению стратегов "Открытие Инвестиции", реализация инвестиционной программы и расширение масштабов бизнеса могут способствовать росту операционных и финансовых результатов компании, а также могут сгладить негативный эффект в случае снижения ставок фрахта.

По оценке аналитиков, справедливая стоимость одной акции "ДВМП" составляет 47,2 руб., что подразумевает потенциал роста 25% к текущим рыночным котировкам и соответствует рекомендации "покупать".

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