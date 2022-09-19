Вероятно сохранение нисходящей динамики котировок золота в следующем году - Банк "Открытие"

Вероятно сохранение нисходящей динамики котировок золота в следующем году, полагает аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов.

"Котировки золота снижаются с середины апреля 2022г, потеряв за это время более 16%. Цены на золото реагируют на факт более высокой, чем ожидалось, инфляции в США. Рынок негативно воспринял эту информацию, ожидая теперь более высокого роста процентной ставки ФРС США на заседании в сентябре. Именно эти события послужили основными драйверами динамики цены на золото в последнее время", - пишет эксперт.

Дальнейшее сильное снижение цены в этом году, на взгляд Каримова, маловероятно - рынок скорее увеличит волатильность в следующие 2-3 месяца. При этом, по прогнозу "Открытие Research", цена на золото может восстановиться выше $1700/унц. уже к ноябрю 2022г на фоне промежуточных выборов в Палату представителей США, однако практически сразу цена вернется к нисходящему тренду. В декабре 2022г "Открытие Research" прогнозирует среднемесячную цену на уровне $1675/унц.

Стратег банка считает, что в следующем году можно ожидать сохранения нисходящего тренда котировок золота. "К уровням $2000/унц. цены вряд ли вернутся при отсутствии нового витка геополитической напряженности, - полагает Каримов. - Замедление экономической активности на фоне высоких цен на энергоносители в Европе будет стимулировать инвестиционный спрос на золото со стороны наиболее обеспеченных слоев населения, однако рост процентных ставок будет нивелировать эффекты данного драйвера для котировок металла".

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