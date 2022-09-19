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19 сентября 2022 года 18:30
Вероятно сохранение нисходящей динамики котировок золота в следующем году - Банк "Открытие"
Вероятно сохранение нисходящей динамики котировок золота в следующем году, полагает аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов. "Котировки золота снижаются с середины апреля 2022г, потеряв за это время более 16%. Цены на золото реагируют на факт более высокой, чем ожидалось, инфляции в США. Рынок негативно воспринял эту информацию, ожидая теперь более высокого роста процентной ставки ФРС США на заседании в сентябре. Именно эти события послужили основными драйверами динамики цены на золото в последнее время", - пишет эксперт. Дальнейшее сильное снижение цены в этом году, на взгляд Каримова, маловероятно - рынок скорее увеличит волатильность в следующие 2-3 месяца. При этом, по прогнозу "Открытие Research", цена на золото может восстановиться выше $1700/унц. уже к ноябрю 2022г на фоне промежуточных выборов в Палату представителей США, однако практически сразу цена вернется к нисходящему тренду. В декабре 2022г "Открытие Research" прогнозирует среднемесячную цену на уровне $1675/унц. Стратег банка считает, что в следующем году можно ожидать сохранения нисходящего тренда котировок золота. "К уровням $2000/унц. цены вряд ли вернутся при отсутствии нового витка геополитической напряженности, - полагает Каримов. - Замедление экономической активности на фоне высоких цен на энергоносители в Европе будет стимулировать инвестиционный спрос на золото со стороны наиболее обеспеченных слоев населения, однако рост процентных ставок будет нивелировать эффекты данного драйвера для котировок металла". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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