Акции FedEx, Adobe и General Electric будут интересны на текущей неделе - BCS Express

Акции FedEx Corp., Adobe Inc. и General Electric Co. будут интересны на текущей неделе, считает аналитик BCS Express Оксана Холоденко.

Логистическая компания FedEx представила квартальную отчетность в пятницу. Предприятие отозвало прогноз по прибыли и озвучила меры по снижению расходов. В оптимизационный план входит сокращение рейсов, временная парковка самолетов, закрытие более 90 офисов и отсрочка планов по найму сотрудников. "В пятницу бумаги упали на 21,4%. Котировка - $161. На графике наблюдается перепроданность бумаг. Вероятность отскока возросла. Локально бумаги могут двинуться в район $170", - указывает Холоденко.

Акции Adobe в четверг отыгрывали квартальную отчетность. Бумаги потеряли около 15%. Результат по выручке разочаровал инвесторов. В следующем квартале Adobe прогнозирует в $3,5, что выше ожиданий отраслевых аналитиков в $3,47. "В пятницу бумаги упали на 3,1%, - напоминает эксперт. - Котировка - $299,5. На графике наблюдается перепроданность бумаг. Вероятность отскока возросла. Локально бумаги могут двинуться в район $315, но до этого возможен спуск акций в район $284".

Главный финансовый директор General Electric Каролина Дайбек Хэппе заявила, что проблемы в цепочках поставок негативно скажутся на доходах компании в III квартале. Речь идет о показателе FCF. "В пятницу бумаги упали на 3,7%. Котировка - $66,4. Акции находятся на диагональном уровне поддержки. Высока вероятность отскока бумаг в район $72", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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