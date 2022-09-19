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19 сентября 2022 года 16:40
ЦБ РФ может понизить ставку до 7% в текущем году - Райффайзенбанк
ЦБ РФ может понизить ключевую ставку до 7% годовых в текущем году, полагают аналитики Райффайзенбанка. "ЦБ РФ ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 б.п. (до уровня 7,5%) после серии понижений на 150 б.п. Помимо замедления темпа смягчения монетарной политики, тональность пресс-релиза перестала иметь направленный "голубиный" характер. В своем обновленном прогнозе регулятор ожидает инфляцию в конце года на уровне 11-13% г/г - такой диапазон предполагает очень широкий разброс возможных месячных темпов с исключением сезонности в оставшиеся до конца года месяцы. По нашим оценкам, нижней и верхней границам этого диапазона соответствуют уровни 0,1% м/м и 0,6% м/м, каждый из которых ощутимо отличается от уровня, соответствующего цели ЦБ (0,33% м/м)", - пишут эксперты Григорий Чепков и Станислав Мурашов. Тем не менее, аналитики банка полагают, что дезинфляционные факторы (прежде всего, ослабленный потребительский спрос) при прочих равных позволят удержать темпы инфляции на умеренных уровнях. В этих условиях ЦБ может еще понизить ключевую ставку до 7% в этом году. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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