"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ОГК-2" с целью 0,60 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 9,91%, стоп-приказ: 0,49 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что устойчивость энергетического рынка к введенным санкциям остается одним из главных феноменов в российской экономике в 2022 году. В августе потребление электроэнергии вновь выросло, на этот раз на 2,8% в годовом исчислении, что позволило зафиксировать рост на 2,0% в годовом выражении по итогам первых 8 месяцев текущего года.

"С точки зрения технического анализа после дивидендного гэпа тенденция не изменилась и остается восходящей. При объеме 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,4900 руб. риск на портфель составит 1,02%. Соотношение прибыль/риск составляет 0,97", - указывают эксперты "Финама".

ПАО "ОГК-2" - крупнейшая российская компания тепловой генерации с установленной мощностью 18 ГВт и годовой выручкой около 116 млрд рублей. Основные виды деятельности эмитента - производство и продажа электрической и тепловой энергии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.