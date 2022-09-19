"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги Fix Price с целью 508 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги Fix Price с целевой ценой 508 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Ритейлер Fix Price представил свои финансовые результаты за 1П2022, - отмечает эксперт. - Динамика рентабельности оказалась лучше, чем мы предполагали, особенно на уровне валовой маржи. Компании удалось в полном объеме переложить инфляцию на полку и компенсировать негативный эффект от роста менее маржинальных категорий в выручке. EBITDA за период была немного выше нашего прогноза. На чистую прибыль оказали значительное давление рост финансовых расходов и разовый фактор в виде резкого увеличения налоговой нагрузки. Также группа зафиксировала убыток от курсовых разниц на сумму около 2 млрд руб.".

Также аналитик обращает внимание на пресс-релиз менеджмента компании, в котором сообщается, что Fix Price отменяет ранее объявленные финальные дивиденды за 2021г в размере 5,8 млрд руб. и приостанавливает действие дивидендной политики. Это связано с большим количеством действующих ограничений, которые не позволяют выплатить дивиденды. На взгляд Михайлина, отмена транша была вполне ожидаема, и компания пообещала возобновить выплаты, как только это станет возможным.

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