Потенциал снижения ставки ЦБР до 7% на горизонте до конца 2022г пока остается - ITI Capital

Базовый прогноз по-прежнему не исключает еще одного снижения ключевой ставки ЦБ РФ до конца текущего года (к уровню 7% годовых) при условии сдержанной динамики потребительских цен, сообщается в аналитическом материале ITI Capital.

"Банк России в ходе очередного планового заседания по монетарной политике в шестой раз за текущий год решил снизить ключевую ставку на фоне все еще низких темпов роста потребительских цен. Как и ожидало большинство участников рынка, а также в соответствии с нашим прогнозом, шаг на этот раз был заметно сокращен и составил 50 б.п., то есть ключевая ставка опустилась до уровня 7,5%. При этом регулятор отказался прогнозировать свои дальнейшие действия, тем самым ужесточив сигнал. Нельзя исключить, что это может свидетельствовать об окончании фазы смягчения цикла. Подобное решение, прежде всего, объясняется неопределенностью дальнейшего развития инфляции. ЦБ РФ не первый раз указывает на то, что в ближайшее время проинфляционные риски могут выйти на первый план. В то же время экономика восстанавливается лучше ожиданий, возможно уже остро нуждаясь в поддержке со стороны денежно-кредитной политики", - пишет эксперт Ольга Николаева.

Также аналитик обращает внимание, что все ярче начинает проявляться риск неопределенности в области бюджетной политики. "Пока решения по ключевой ставке принимаются исходя из уже сложившейся траектории бюджетных расходов. Однако в последнее время все чаще говорится о необходимости их резкого наращивания как в оставшиеся месяцы этого года, так и в следующем году. Подобный сценарий может потребовать от Банка России более жестких действий (что в принципе учитывается прогнозом среднего значения ключевой ставки на 2023 год: 6,5-8,5%). Наш базовый прогноз по-прежнему не исключает еще одного снижения ключевой ставки до конца текущего года (до уровня 7%) при условии сдержанной динамики потребительских цен. На следующий год мы смотрим более осторожно. Банк России, вероятнее всего, либо возьмет длинную паузу (по аналогии с 2016-2017 гг.), либо будет вынужден снова начать "ужесточать" монетарные условия при появлении сильного бюджетного стимула", - указывает Николаева.

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