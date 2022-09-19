"Финам" повысил прогнозную цену акций PayPal до $115, рейтинг - "покупать"

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций PayPal Holdings со $102,9 до $115 за штуку на горизонте 12 месяцев, присвоим рейтинг "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Котировки акций PayPal в первой половине августа на фоне сильного отчета за 2К22 достигли своего целевого уровня и принесли инвесторам доходность около 22% за 2 месяца. Мы сохраняем позитивный взгляд на компанию. По заявлениям СЕО, самый сложный период остался позади, и во 2П22 темпы роста выручки ускорятся. Эмитент заново собирает сильную команду менеджеров после ухода в отставку финансового директора и выхода на пенсию директора по продуктам. Компания сосредоточена на повышении эффективности и создании акционерной стоимости", - отмечает эксперт Ксения Лапшина.

PayPal Holdings - крупный игрок в сфере цифровых платежей. Наиболее известными сервисами компании являются цифровые кошельки PayPal и Venmo, а также приложения Xoom, Happy Returns и Honey.

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