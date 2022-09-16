Вероятность еще одного снижения ставки ЦБ до конца года сведена к минимуму - "Велес Капитал"

Вероятность еще одного снижения ключевой ставки ЦБ РФ до конца года сведена к минимуму, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"ЦБ снизил ставку на 50 б.п. (до 7,5%) и убрал из пресс-релиза сигнал о возможности дальнейшего смягчения процентной политики. Регулятор также улучшил свой прогнозный ориентир по инфляции на конец текущего года с 12-15% до 11-13% и отметил, что ожидает снижения ВВП по итогам года ближе к границе в 4% (при прогнозном диапазоне снижения на 4-6%). В своем выступлении Э. Набиуллина отметила, что после пятничного снижения ставки регулятор вошел в область нейтральной ДКП, а цикл снижения ставки, скорее всего, "близок к завершению". Более того, глава регулятора допустила, что "следующим шагом кроме сохранения ставки может быть и повышение", - пишет эксперт.

При этом Кравченко обратил внимание на слова Э. Набиуллиной о том, что ЦБ рассматривал варианты в виде снижения ставки на 50 или 25 б.п. и сохранения ставки (то есть без варианта снижения больше чем на 50 б.п., хотя участники рынка закладывали немалую возможность снижения на 100 б.п.).

"Мы полагаем, что сегодняшний пресс-релиз ЦБ и выступление Э. Набиуллиной сократили вероятность еще одного снижения ставки до конца года практически до минимума (если такое решение и возможно, то шаг снижения ограничен 25 б.п.), - отмечает аналитик инвесткомпании. - Возможность дальнейшего снижения будет в значительной мере определяться динамикой инфляционных ожиданий и темпами роста бюджетных расходов. Наиболее вероятным сценарием на ближайших заседаниях представляется пауза в политике ЦБ. Вероятность постепенного перехода к повышению ставки ощутимо повысилась после сегодняшних комментариев ЦБ, однако пока такой сценарий мы все же не видим раньше следующего года".

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