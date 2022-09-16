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16 сентября 2022 года 19:00
Вероятность еще одного снижения ставки ЦБ до конца года сведена к минимуму - "Велес Капитал"
Вероятность еще одного снижения ключевой ставки ЦБ РФ до конца года сведена к минимуму, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. "ЦБ снизил ставку на 50 б.п. (до 7,5%) и убрал из пресс-релиза сигнал о возможности дальнейшего смягчения процентной политики. Регулятор также улучшил свой прогнозный ориентир по инфляции на конец текущего года с 12-15% до 11-13% и отметил, что ожидает снижения ВВП по итогам года ближе к границе в 4% (при прогнозном диапазоне снижения на 4-6%). В своем выступлении Э. Набиуллина отметила, что после пятничного снижения ставки регулятор вошел в область нейтральной ДКП, а цикл снижения ставки, скорее всего, "близок к завершению". Более того, глава регулятора допустила, что "следующим шагом кроме сохранения ставки может быть и повышение", - пишет эксперт. При этом Кравченко обратил внимание на слова Э. Набиуллиной о том, что ЦБ рассматривал варианты в виде снижения ставки на 50 или 25 б.п. и сохранения ставки (то есть без варианта снижения больше чем на 50 б.п., хотя участники рынка закладывали немалую возможность снижения на 100 б.п.). "Мы полагаем, что сегодняшний пресс-релиз ЦБ и выступление Э. Набиуллиной сократили вероятность еще одного снижения ставки до конца года практически до минимума (если такое решение и возможно, то шаг снижения ограничен 25 б.п.), - отмечает аналитик инвесткомпании. - Возможность дальнейшего снижения будет в значительной мере определяться динамикой инфляционных ожиданий и темпами роста бюджетных расходов. Наиболее вероятным сценарием на ближайших заседаниях представляется пауза в политике ЦБ. Вероятность постепенного перехода к повышению ставки ощутимо повысилась после сегодняшних комментариев ЦБ, однако пока такой сценарий мы все же не видим раньше следующего года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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