Ставка ЦБР может опуститься до 7% к концу текущего года - BCS Express

Ключевая ставка Банка России может опуститься до 7% годовых к концу текущего года, полагает макроэкономист BCS Express Наталья Лаврова.

"В свете роста инфляционных рисков более осторожные шаги ЦБ РФ или даже пауза в смягчении монетарной политики становятся базовым сценарием на ближайшие месяцы. Кроме того, текущая ключевая ставка (7,5% годовых) находится вблизи нейтрального уровня (5-6%), который, вероятно, будет достигнут к 2024 году. Таким образом, ставка, возможно, подобралась к нижней границе цикла снижения в 2022 году - к концу года она может опуститься до 7%", - пишет эксперт в комментарии.

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