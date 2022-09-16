Котировки акций Татнефти пока сохраняют потенциал роста - "Велес Капитал"

Котировки акций "Татнефти" в целом сохраняют потенциал роста, дивидендные ожидания могут увести цену к уровню 480 рублей за штуку, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Котировки обыкновенных акций "Татнефти" с технической точки зрения продолжают движение в рамках краткосрочного диапазона 432-462 рубля и в пятницу стремятся к нижней его границе. ADX подтверждает отсутствие ярко выраженного тренда, но среднесрочно выше 410 рублей бумаги придерживаются основного "бычьего" движения с перспективой обновления августовского пика на уровне 461,9 рубля и стремления в район максимума с 21 февраля и психологически важной отметки 480 рублей. Фундаментально поддержку бумагам в ближайшие сессии могут оказывать ожидания выплаты дивидендов за первое полугодие, которые должны одобрить акционеры на собрании в следующий четверг (доходность около 7,5% и 7,9% по обыкновенным и привилегированным акциям). Цена акций, таким образом, сохраняет потенциал роста, бумаги могут принести дивидендную доходность", - пишет эксперт в комментарии.

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