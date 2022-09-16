ЦБР, возможно, снизит ставку до 7,25% в октябре - Совкомбанк

Банк России, возможно, снизит ключевую ставку еще на 25 б.п., до 7,25% годовых, по итогам заседания 28 октября, базовый сценарий - уровень 7% к концу текущего года, говорится в комментарии главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева.

"Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 7,5% годовых. Полагаем, что это поможет подстегнуть рыночное кредитование как в потребительском, так и в корпоративном секторе. Снижение ставки приведет к уменьшению стоимости основных банковских продуктов - вкладов, потребительских кредитов, ипотеки, а также снизит ставки на долговом рынке. Кредит в экономике станет дешевле, что поддержит потребительский и инвестиционный спрос. При этом регулятор ужесточил сигнал о будущих действиях и сделал его нейтральным. ЦБ РФ видит преобладание проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте. Тем не менее мы полагаем, что годовая инфляция продолжит замедляться в ближайшие месяцы и к концу года может оказаться ближе к нижней границе прогнозного диапазона ЦБ в 11-13%, - пишет эксперт. - Ожидаем, что Банк России на следующем заседании (28 октября) может снизить ключевую ставку еще на 25 б.п., до 7,25%. В базовом сценарии ожидаем, что к концу текущего года ключевая ставка может снизиться до 7% по мере замедления инфляции. В рисковом сценарии, в случае нового витка инфляции осенью, регулятор может приостановить цикл смягчения монетарной политики, а ключевая ставка может остаться на уровне 7,5% до конца года".

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