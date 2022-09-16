Умеренное укрепление рубля в сентябре-октябре 2022г по-прежнему не исключено - "Локо-Инвест"

Умеренное укрепление курса рубля по отношению к доллару США в сентябре-октябре текущего года по-прежнему не исключено, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рубль ожидаемо почти не отреагировал на решение ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу - для него более значимы цены на сырье и перспективы сокращения энергетического экспорта из-за санкций/сокращения поставок и возможного "потолка цен". По-прежнему не исключаем умеренного роста рубля в сентябре-октябре, после чего он начнет постепенно слабеть, и к концу года ждем 65+ руб./$1", - указывает эксперт в комментарии.

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