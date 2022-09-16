Вероятен рост котировок акций Adobe в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятно восстановление котировок акций Adobe Inc. в ближайшее время, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Мы считаем, что публикация отчетности Adobe за третий квартал 2022 ф.г. и новых прогнозов по годовой прибыли на акцию в меньшей степени повлияли на котировки бумаг эмитента, так как ориентир прибыли за 2022 ф.г. понижен незначительно - с $13,7 до $13,5 на акцию. Инвесторов больше беспокоит высокая оценка Figma (Adobe объявила о покупке Figma за $20 млрд за денежные средства и собственные акции в соотношении 50/50), но все же мы считаем их реакцию чрезмерной. Даже если предположить, что Adobe переплатит $10 млрд (вдвое к оценке годичной давности), это едва ли объясняет потерю $29 млрд капитализации за четверг. Соответственно, мы ожидаем восстановления котировок акций Adobe в ближайшее время", - отмечают аналитики Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

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