Курс рубля может перейти в нижнюю часть диапазона 59-60 руб./$1 на следующей неделе - ПСБ

Пара доллар/рубль может перейти в нижнюю часть диапазона 59-60 руб./$1 на следующей неделе на фоне расширившегося предложения иностранной валюты на рынке из-за экспортеров, полагает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

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