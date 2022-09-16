Снижение ставки ЦБР до 7,5% - осторожное решение в условиях возросших инфляционных ожиданий - "Мои Инвестиции"

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п., до 7,5% годовых, является осторожным решением в условиях возросших инфляционных ожиданий, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"ЦБ РФ выбрал осторожное решение в условиях возросших инфляционных ожиданий, понизив ключевую ставку на 50 б.п., до 7,5%. Сигнал регулятора перестал быть мягким - ЦБ убрал из пресс-релиза фразу о том, что регулятор продолжит оценивать целесообразность снижения ключевой ставки. Теперь регулятор считает, что проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированы. На среднесрочном горизонте по-прежнему риски смещены в сторону более высокой инфляции", - пишут аналитики.

Кроме того, в комментарии отмечается, что теперь Банк России считает, что денежно-кредитные условия стали нейтральными (то есть не оказывают ни сдерживающего, ни стимулирующего эффекта для инфляции) в условиях повышения инфляционных ожиданий и уменьшения кредитных ставок.

Эксперты телеграм-канала согласны с Банком России и видят доминирование проинфляционных факторов на среднесрочном горизонте. На это, по их мнению, указывает неустойчивость сезонной дефляции, рост инфляционных ожиданий, постепенное восстановление кредитования, вероятное ослабление рубля и снижение потенциала экономики.

"На этом фоне считаем, что в октябре ЦБ РФ может взять паузу. Не исключаем, что цикл снижения ключевой ставки завершился", - резюмируют стратеги "Мои Инвестиции".

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