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16 сентября 2022 года 14:42
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 17500 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 17500 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,71%, стоп-приказ: 15847 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Котировки не отреагировали на пожар на одном из предприятий "Норильского никеля". По последним данным, последствия пожара не окажут существенного влияния на деятельность компании. Все это, по мнению аналитиков, указывает на силу бумаги и потенциал для продолжения движения наверх. "С технической точки зрения после разворота бумага продолжает восходящую тенденцию. Локальная коррекция и тестирование уровня 16000 руб. можно использовать для открытия позиций. При объеме 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 15847 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,14", - указывают эксперты "Финама". ПАО "ГМК Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, один из крупнейших мировых производителей промышленных металлов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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