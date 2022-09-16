"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Starbucks с целью $105

Финам" открыл торговую идею "покупать акции Starbucks Corp. с целью $105 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,3%, стоп-приказ: $89 говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что на днях компания повысила долгосрочные прогнозы по финансовым результатам и росту бизнеса. Сеть планирует открыть 2000 новых кофеен в США и 3000 новых заведений в Китае к 2025 году. Также Starbuck намерена удвоить свои продажи в Китае за этот период. Позитивные прогнозы послужат драйвером роста стоимости бумаги.

"С точки зрения технического анализа цена акции пробила локальный уровень сопротивления. Идея на рост бумаги с целью $105. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $89 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,95", - указывают эксперты "Финама".

Starbucks - американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен.

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