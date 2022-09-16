Котировки нефти, вероятно, завершат неделю около $92-93/барр. - Sber CIB

Котировки нефти, вероятно, завершат текущую неделю около $92-93 за баррель Brent, полагает аналитик Sber CIB Михаил Шейбе.

"Brent утром в пятницу торгуется чуть выше $91/барр. Этому способствовали данные по промышленному производству и розничным продажам в КНР за август. Они оказались достаточно оптимистичными, т. к. карантинные ограничения тогда были не столь масштабными. Ситуация с нефтепереработкой в Китае оставляет желать лучшего из-за карантинных ограничений и слабого внутреннего спроса. На этой неделе появилась информация о том, что КНР может увеличить квоты на экспорт нефтепродуктов для НПЗ, что поддержит их операционные показатели, но, вероятно окажет давление на крек-спреды на основных рынках нефтепродуктов. Сегодня инвесторы ждут статистики по инфляции в еврозоне за август, а также предварительных данных за сентябрь о потребительских настроениях в США от Мичиганского университета. Также будет опубликован еженедельный отчет Baker Hughes по числу действующих буровых установок. Котировки Brent, вероятно, завершат эту неделю около $92-93/барр.", - пишет Шейбе.

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