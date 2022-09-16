Акции Сегежа групп - интересное вложение на долгосрочную перспективу - BCS Express

Акции "Сегежа групп" остаются интересным вложением на долгосрочную перспективу, говорится в аналитическом материале BCS Express.

Аналитик Павел Гаврилов отмечает, что с точки зрения инвестиционной привлекательности бумаги "Сегежа групп" остаются интересным кейсом в долгосрочной перспективе, особенно после появления информации о трансформации компании во второй половине 2022 г.

"Неопределенность вокруг санкций, дивидендов и нарушение цепочек поставок не делают акции явной покупкой прямо сейчас. Инвесторам стоит наблюдать за ситуацией, чтобы вовремя попасть на разворот тренда. В моменте акции находятся на самом низком уровне, не считая февральской просадки. Если поддержка 7 руб. будет пройдена сверху вниз, то ориентиры опустятся к 6,5 руб. При реализации такого сценария к акциям стоит присмотреться, как минимум, для технического отскока вверх. Об улучшении технической картины сообщит подъем выше 7,4 руб., что позволит приблизиться к 7,6 руб. Среднесрочной целью является возвращение выше психологического уровня - 8 руб. Такой сценарий не стоит ожидать быстро, однако основную поддержку может оказать ослабление рубля и корпоративные позитивные новости", - пишет эксперт.

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