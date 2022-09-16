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16 сентября 2022 года 11:41
Снижение ставки ЦБР на 50 б.п. окажет умеренно позитивное влияние на котировки ОФЗ - Инвестбанк Синара
Снижение ключевой ставки ЦБР на 50 б.п. окажет умеренно позитивное влияние на котировки госбумаг, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин. "Накануне решения ЦБ РФ по ключевой ставке рынок ОФЗ показал умеренно положительную динамику. Доходности бумаг на горизонте до трех лет сократились в среднем на 10 б. п. до 7,2-7,8% годовых, на участке от трех до десяти лет снижение составило в среднем 5 б.п. до 7,9-8,9%, а доходности длинных бумаг уменьшились на 2-3 б. п. Сегодня все внимание будет направлено на заседание Банка России; мы полагаем, что регулятор снизит ставку на 50 б.п. и это окажет умеренно положительное влияние на котировки госбумаг", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ОФЗ-ПРОГНОЗ
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