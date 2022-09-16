Снижение ставки ЦБР на 50 б.п. окажет умеренно позитивное влияние на котировки ОФЗ - Инвестбанк Синара

Снижение ключевой ставки ЦБР на 50 б.п. окажет умеренно позитивное влияние на котировки госбумаг, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Накануне решения ЦБ РФ по ключевой ставке рынок ОФЗ показал умеренно положительную динамику. Доходности бумаг на горизонте до трех лет сократились в среднем на 10 б. п. до 7,2-7,8% годовых, на участке от трех до десяти лет снижение составило в среднем 5 б.п. до 7,9-8,9%, а доходности длинных бумаг уменьшились на 2-3 б. п. Сегодня все внимание будет направлено на заседание Банка России; мы полагаем, что регулятор снизит ставку на 50 б.п. и это окажет умеренно положительное влияние на котировки госбумаг", - пишет эксперт.

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