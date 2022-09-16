Снижение ставки ЦБ РФ увеличит относительную привлекательность акций - "Велес Капитал"

Вероятное снижение ставки ЦБ РФ может увеличить относительную привлекательность акций, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС в четверг выросли в пределах 0,5%, что подтверждает перспективы развития краткосрочного повышения к сентябрьским пикам 2488 и 1300 пунктов соответственно, - отмечает эксперт. - Импульс к покупкам на рынке, однако, в целом невысок, а инвесторы действуют осторожно. Ближайшие поддержки для индексов расположены у 2420 и 1275 пунктов соответственно. В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить некоторое негативное влияние зарубежных настроений и выйти в символический минус. В целом, однако, веских причин для масштабных продаж в РФ нет, а в Самарканде продолжится саммит ШОС с возможным поступлением корпоративных новостей по ряду компаний".

По мнению аналитика банка, потенциальное снижение процентной ставки ЦБ РФ может стать умеренным негативом для рубля и позитивом для акций, так как увеличивает относительную привлекательность фондового рынка. Скорее всего, ЦБ будет действовать осторожно, и наиболее интересными могут оказаться комментарии о планах регулятора на ближайшие месяцы, полагает Кожухова.

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