Решение ЦБР по ставке в фокусе внимания рынка ОФЗ - ПСБ

Решение Банка России по ключевой ставке находится в фокусе внимания рынка ОФЗ в пятницу, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Рынок ОФЗ в четверг демонстрировал позитивную динамику. Индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 0,11%, оборот по индексу составил 12 млрд руб. Более половины всех сделок вчера пришлось на бумаги с погашением в 2022 - 2024гг и в 2030 - 2031гг. По итогам дня доходность коротких ОФЗ 26220 снизилась до 7,46% (-7 б.п.), а 9-летние ОФЗ 26239 выросли в доходности до 8,88% (+2 б.п.)", - напоминает эксперт.

По мнению Монастыршина, динамику цен ОФЗ сегодня и в ближайшей перспективе будут определять итоги заседания ЦБР. Снижение ставки с 8,0% до 7,5% уже учтено в котировках рублевых облигаций. Однако рынок не уверен в возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

"Если сегодня регулятор снизит ставку более, чем на 50 б.п. или даст намек на возможность снижения ставки ниже 7,5% на ближайших заседаниях, то в этом случае вся кривая доходности ОФЗ также имеет потенциал снижения. При снижении ставки ЦБР до 7% в этом году целью по доходности 10-летних ОФЗ видим уровень 8,5% годовых", - прогнозирует аналитик банка.

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