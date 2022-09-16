Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика США, Китая и еврозоны, решение ЦБ РФ по ставке:

- Решение Банка России по монетарной политике;

- Сентябрьский индекс потребительских настроений в США от Мичиганского университета;

- Розничные продажи, промышленное производство и инвестиции в основной капитал в Китае за август;

- Индекс потребительских цен в еврозоне за август.

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