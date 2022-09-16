Поводов для ухода цены нефти ниже $90/барр. в настоящее время нет - BCS Express

Поводов для ухода котировок нефти марки Brent ниже уровня в $90 за баррель в настоящее время нет, говорится в комментарии аналитиков BCS Express.

"Цены на нефть в четверг растеряли весь рост с начала недели, поскольку опасения из-за спроса вновь вернулись в фокус внимания рынка. Статистика от EIA днем ранее показала замедление спроса на топливо в США, а МЭА дало прогноз по охлаждению мирового спроса в IV квартале. Поддержкой для фьючерсов на нефть марки Brent стал уровень $90 за баррель. Поводов для более глубокого снижения нет, но и на серьезный отскок перед выходными рассчитывать не приходится. Вероятно, котировки останутся вблизи текущих уровней к началу следующей торговой недели", - пишут эксперты инвестиционной компании.

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