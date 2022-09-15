Акции Газпрома интересны для покупки на краткосрочную перспективу - "Мои Инвестиции"

Акции "Газпрома" интересны для покупки на краткосрочную перспективу, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Уход "Газпрома" из Европы предполагает долгосрочные последствия. Цены на газ в Европе выросли в 10 раз за 2 года - до $2500 за 1 тыс. куб. Фьючерсы на европейский газ не закладывают никакого снижения в ближайшие полгода и лишь на 15% ниже по поставкам в отопительном сезоне 2023-2024гг. Это приведет к необратимым последствиям для энергоемких секторов европейской промышленности", - пишут эксперты.

Несмотря на замедление спроса на газ в Китае, спрос в Азии в целом не падает, а зимой конкуренция за СПГ между Европой и Азией, вероятно, обострится. аналитики полагают, что цены на газ в Европе будут не ниже $2000 в ближайшие месяцы и даже могут снова пойти в рост.

"Вопрос успешной монетизации запасов природного газа - определяющий фактор для динамики акций российского газового сектора на горизонте 12 мес., - подчеркивается в комментарии. - В условиях высокой неопределенности относительно скорости восстановления экспорта газа в ЕС, мы отдаем предпочтение акциям "НОВАТЭКа". В то же время краткосрочно акции "Газпрома" могут быть интересны для покупки в преддверии ВОСА 30 сентября".

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