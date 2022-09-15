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15 сентября 2022 года 18:01
Цена нефти, скорее всего, останется на уровне $90-95/барр. до конца года - Банк "Открытие"
Цена нефти, скорее всего, останется на уровне $90-95 за баррель Brent до конца года, полагает руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина. "Ситуация с добычей нефти в России пока развивается по позитивному сценарию. Вместо ожидаемого падения мы видим прирост производства нефти с конденсатом по итогам I полугодия 2022г на 3,3% к аналогичному периоду прошлого года - до 263,3 млн т, и дополнительно на 0,5% в июле по сравнению с июнем (по данным Росстата). Озвученный вице-премьером Александром Новаком объем добычи в 2022 году на уровне 520-525 млн т предполагает сохранение уровня добычи по сравнению с 524 млн т в 2021г", - пишет эксперт. Основные факторы, влияющие на добычу нефти и уровень нефтепереработки в России - это цены и возможность реализации на экспорт, считает Морина. При текущих ценах на Urals около $70/барр., продаже нефти в Европу и перенастройке логистики продаж добыча остается рентабельной, более того, существует запас прочности по ценам. Эксперт подчеркивает, что нефтяная отрасль РФ частично отыграла негатив от европейских санкций, в том числе от еще не вступивших в силу: основные потоки перераспределяются, компании заранее ищут и находят новых покупателей на нефть и нефтепродукты. Остается открытым вопрос со страхованием морских перевозок, но, скорее всего, он тоже решится либо путем использования страховых компаний "дружественных" стран, либо созданием собственной страховой компании и признанием ее среди как минимум "дружественных" стран. Обсуждаемый "потолок" цен на российскую нефть, в случае его реализации, приведет к еще большему перераспределению мировых потоков и росту мировых цен, полагает Морина. По оценке "Открытие Research", в среднесрочной перспективе цены на нефть будут определяться мировым балансом спроса и предложения. На спрос будет влиять как общая мировая экономическая активность - ожидается рост мировой экономики на 3% - так и продолжение карантинов в Китае из-за нулевой терпимости к коронавирусу. При этом предложение в мире остается достаточно стабильным, констатирует аналитик. Из-за "зеленой" повестки инвестирование в отрасль нефтегаза в последние годы было пониженным, и быстро нарастить добычу практически невозможно. Ограничения на покупку российской нефти приведут к перераспределению потоков, усложнению логистики и в конечном итоге - к высоким ценам для потребителей. Заместить российскую нефть и нефтепродукты в мировом масштабе в среднесрочной перспективе невозможно, уверена Морина. В долгосрочной перспективе "зеленая" повестка может снова выйти на передний план, создавая конкуренцию традиционным углеводородам, в том числе нефтегазу. "Из-за перераспределения потоков не самым эффективным образом с точки зрения классической мировой торговли цены на нефть до конца 2022г и в 2023г будут оставаться на повышенном уровне. По Brent это уровень около $90/барр., а по Urals - чуть ниже $67-69/барр. Дорогой доллар будет оказывать сдерживающее давление на нефтяные цены, поскольку в валютах потребителей цена будет расти, - прогнозирует стратег банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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