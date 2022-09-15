Роснефть стоит рассмотреть как кандидата на включение в дивидендный портфель - "Открытие Инвестиции"

Инвесторам стоит рассмотреть "Роснефть" как кандидата на включение в дивидендный портфель, считает главный аналитик "Открытие Инвестиции" Алексей Кокин.

"Расчетный дивиденд по итогам I полугодия 2022г исходя из 50% чистой прибыли по МСФО - 20,38 руб./акция с доходностью около 5,5% и ростом на 13% г/г. Что касается перспектив роста дивиденда за II полугодие 2022г, сохраняется высокая неопределенность в отношении как цен на нефть, так и объемов добычи в целом по РФ и, в частности, по "Роснефти". В 2021г II полугодие было для большинства компаний лучше первого благодаря, в первую очередь, ценам на нефть. В текущем году мы не рассчитываем на рост Urals во II полугодии со среднего значения $84/барр. в I полугодии (по данным Минфина). Так, в июле-августе цена Urals в среднем составила $76,4/барр., в сентябре продолжает снижаться", - пишет Кокин.

Аналитик ориентируется в итоге на 20 руб./акция как возможный дивиденд за II полугодие 2022г, то есть около 40 руб./акция по итогам 2022г с доходностью 11%. "Из дивидендных бумаг в секторе мы предпочитаем префы "Татнефти" с ожидаемой доходностью 13,7% по итогам 2022г, а также "ЛУКОЙЛ", где доходность может превысить 20%. Тем не менее "Роснефть" стоит рассмотреть как кандидата на включение в дивидендный портфель, поскольку она пока строго придерживается дивидендной политики, не откладывая выплат", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.