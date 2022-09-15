ЦБ, вероятно, снизит ставку на 50 б.п. по итогам заседания 16 сентября - Райффайзенбанк

Банк России, вероятно, снизит ключевую ставку на 50 б.п. по итогам заседания 16 сентября, полагают аналитики Райффайзенбанка Григорий Чепков и Станислав Мурашов.

"Инфляционные ожидания растут второй месяц подряд - до 12,5% г/г, оставаясь на повышенных уровнях. Это может привести к новой волне роста инфляции на фоне сохраняющихся ограничений на стороне импорта и возможного более быстрого восстановления потребительского спроса, чем ожидалось ранее (в том числе с учетом активизации потребительского кредитования). На наш взгляд, такие риски могут стать дополнительным аргументом в пользу более умеренного шага смягчения на завтрашнем заседании по ДКП. Мы полагаем, что регулятор будет рассматривать варианты снижения ставки на 50-100 б.п., но шаг в 50 б.п. видится наиболее вероятным. При этом, по нашему мнению, на следующих заседаниях у ЦБ еще останется пространство для снижения ключевой ставки (до уровня 6,5-7% к концу года)", - пишут эксперты банка.

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