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15 сентября 2022 года 14:25
Ключевая ставка ЦБ РФ может быть снижена на 0,25% в пятницу - "Открытие Инвестиции"
Ключевая ставка ЦБ РФ может быть снижена на 0,25% в пятницу, 16 сентября, полагает эксперт управляющей компании "Открытие" ("Открытие Инвестиции") Руслан Мустаев. "Нужно понимать, что повышение или снижение ключевой ставки не дают мгновенного влияния на инфляцию, как бы этого ни хотелось представителям Центробанка, - пишет Мустаев. - В лучшем случае лаг составляет до полугода, а то и больше. Поэтому, принимая решение сейчас снизить ставку, фактически ЦБ дает импульс февральской или апрельской инфляции следующего года. Главным фактором, который может повлиять на решение по ставке, является нарастающий дефицит федерального бюджета и явный настрой Минфина этот дефицит эмиссионными методами прикрыть". Эксперт склоняется к снижению ставки на 0,25%. Однако у аналитика вряд ли вызовет удивление, если снижения не будет вовсе или регулятор, напротив, пойдет на более решительный шаг и доведет ставку до 7,5%. "Впрочем, консенсус рыночных игроков более оптимистичен, чем мы, и считает 0,5% снижение базовым сценарием. А в случае, если ЦБ будет более агрессивен, мы сможем увидеть хороший рост на рынке облигаций", - прогнозирует Мустаев. Если тренд на снижение инфляции и уменьшение глубины спада в экономике продолжится, можно говорить о дальнейшем снижении ставки, считает стратег "Открытие Инвестиции". "В отсутствие трансграничного движения капитала действия иностранных ЦБ меньше влияют на действия Банка России. Иначе "ястребиные" действия ФРС по повышению ставки не были бы оставлены нашим рынком без внимания. Мы видим ставку на конец года на уровне 7-7,75%. С нашей точки зрения, цикл снижения уже почти завершен", - резюмирует Мустаев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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