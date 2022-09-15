"Финам" сохраняет умеренно позитивную оценку цены акций "Роснефти", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Несмотря на слабую краткую сводку финансовых результатов по МСФО за первое полугодие 2022 года, мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на акции "Роснефти", однако понижаем прогнозный размер дивиденда по итогам года с 55 руб. до 41 руб. на бумагу, что соответствует 11% доходности. Позитивный взгляд на компанию преимущественно связан с сохраняющимися перспективами развития масштабного проекта "Восток Ойл" и хорошими шансами эмитента сохранить устойчивость бизнеса даже после ввода европейского эмбарго", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

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