Динамика цены золота будет зависеть от настроя рынка после заседания ФРС - "Финам"

Дальнейшая динамика котировок золота будет зависеть от настроя рынка, созданного итогами заседания ФРС США на следующей неделе, говорится в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.

"Индекс американского доллара после публикации во вторник данных по потребительской инфляции в США продолжает показывать силу, равно как и продолжается рост доходностей на рынке гособлигаций США. Эти факторы сейчас давят на стоимость драгметаллов. Котировки золота снова вернулись к сильной поддержке на уровне $1700 за тройскую унцию. В такой ситуации инвесторы обычно не показывают спроса на золото. Уже на следующей неделе ФРС проведет свое очередное заседание. От того, какой настрой создаст регулятор, будет зависеть динамика доллара и цен на золото. Инвесторам стоит опасаться, что пробой минимума этого года на $1675 за тройскую унцию может запустить волну технических продаж по драгметаллу", - указывает эксперт инвесткомпании.

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