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15 сентября 2022 года 12:38
Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Роснефти
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Роснефти", сообщается в комментарии. "Мы рассматриваем результаты отчетности "Роснефти" за 1П22 по МСФО как в целом нейтральные для динамики котировок эмитента в краткосрочной перспективе. Расчетный дивиденд на акцию за 1П22 в 20,4 руб. (с текущей дивдоходностью в 5,4%) оказался практически на уровне нашего прогноза в 22 руб. "Роснефть" продолжает генерировать сильный свободный денежный поток, поскольку сумма задолженности по предоплатам и чистый долг сократились с начала текущего года, по нашим оценкам, на 12% или на 650 млрд руб. Рост добычи углеводородов на 1,5% г/г - до 4,85 мбс, несмотря на логистические сложности российского нефтяного сектора, подчеркивает инвестиционную привлекательность компании. Сохраняем наш рейтинг "покупать" по акциям компании", - пишет аналитик Кирилл Бахтин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСНЕФТЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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