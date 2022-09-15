Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Роснефти

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Роснефти", сообщается в комментарии.

"Мы рассматриваем результаты отчетности "Роснефти" за 1П22 по МСФО как в целом нейтральные для динамики котировок эмитента в краткосрочной перспективе. Расчетный дивиденд на акцию за 1П22 в 20,4 руб. (с текущей дивдоходностью в 5,4%) оказался практически на уровне нашего прогноза в 22 руб. "Роснефть" продолжает генерировать сильный свободный денежный поток, поскольку сумма задолженности по предоплатам и чистый долг сократились с начала текущего года, по нашим оценкам, на 12% или на 650 млрд руб. Рост добычи углеводородов на 1,5% г/г - до 4,85 мбс, несмотря на логистические сложности российского нефтяного сектора, подчеркивает инвестиционную привлекательность компании. Сохраняем наш рейтинг "покупать" по акциям компании", - пишет аналитик Кирилл Бахтин.

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