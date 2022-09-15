Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $90-95/барр. до конца 2022г - Банк "Открытие"

Цена нефти марки Brent, скорее всего, останется в диапазоне $90-95 за баррель до конца текущего года, считает руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина.

Цены на нефть в среднесрочной перспективе будут определяться мировым балансом спроса и предложения, отмечает эксперт. "На спрос будут влиять как общая мировая экономическая активность - ожидается рост мировой экономики на 3% - так и продолжение карантинов в Китае из-за нулевой терпимости к коронавирусу. При этом предложение в мире остается достаточно стабильным. Из-за "зеленой" повестки инвестирование в отрасль нефтегаза в последние годы было пониженным, и быстро нарастить добычу практически невозможно. Ограничения на покупку российской нефти приведут к перераспределению потоков, усложнению логистики и в конечном итоге к высоким ценам для потребителей. Заместить российскую нефть и нефтепродукты в мировом масштабе в среднесрочной перспективе невозможно. В долгосрочной перспективе "зеленая" повестка может снова выйти на передний план, создавая конкуренцию традиционным углеводородам, в том числе нефтегазу", - пишет Морина в комментарии.

Аналитик также обращает внимание, что из-за перераспределения потоков не самым эффективным образом с точки зрения классической мировой торговли цены на нефть до конца 2022 года и в 2023 году будут оставаться на повышенном уровне. "По нефти марки Brent это уровень около $90 за баррель, а по Urals - чуть ниже $70 ($67-69) за баррель. Дорогой доллар будет оказывать сдерживающее давление на нефтяные цены, поскольку в валютах потребителей цена будет расти", - указывает Морина.

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