Минфин может существенно увеличить объем предложения ОФЗ в следующие месяцы - BCS Express

Минфин РФ в следующие месяцы может существенно увеличить объем предложения ОФЗ на аукционах, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Минфин в среду провел первый аукцион ОФЗ после длительной паузы. Его можно назвать в целом успешным. Предложенный объем в 10 млрд руб. облигаций серии 26239 с погашением 23 июля 2031 года и фиксированной купонной ставкой был полностью размещен. Спрос превышал предложение в 2,5 раза, размещение прошло с незначительной премией (5-6 б.п.) ко вторичному рынку по доходности. Следующие аукционы планируются 21 и 28 сентября в сумме на 30 млрд руб. После тестирования рынка ведомство в следующие месяцы может существенно увеличить объем предложения ОФЗ", - указывает аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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