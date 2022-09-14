Ключевая ставка ЦБ РФ будет снижена до 7,5% - Банк "Открытие"

Ключевая ставка ЦБ РФ будет снижена до 7,5% годовых на заседании 16 сентября, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

Основной причиной такого решения, по мнению эксперта, остается негативное влияние повышенного уровня ставок на потребительский спрос: банки продолжают в большей степени абсорбировать ресурсы населения в виде роста депозитной базы, нежели кредитовать граждан.

Дополнительным фактором в пользу снижения ставки, на взгляд Петроневича, выступает продолжающаяся дефляция, однако ее основным драйвером выступает снижение цен на плодоовощную продукцию. И если в июле базовый индекс потребительских цен сократился на 0,17%, то по итогам августа он уже остался неизменным, а в сентябре - судя по оперативным оценкам - возобновил рост, подчеркивает эксперт.

"Снижение инфляционных ожиданий также замедлилось. Рост с 10,8% в июле до 12% в августе вполне можно игнорировать, списав на характерную "пилообразную" динамику, наблюдаемую с 2021г. Более показательно их ярко выраженное замедление до 12% в августе по сравнению с предыдущим пиком 12,4% в июне и 18,3% в марте", - указывает стратег банка.

Петроневич подчеркивает, что дополнительным проинфляционным фактором выступает перезапуск в обозримом будущем бюджетного правила с новыми параметрами. Согласно сообщениям СМИ, Минфин готов возобновить интервенции, исходя из цены отсечения нефти $60/барр. и добычи 9,5 млн барр. в сутки. Исходя из цены на нефть марки Urals на уровне около $80/барр. и добычи 10-10,5 млн барр. в сутки, валютные интервенции могут составить от $3 до $3,5 млрд ежемесячно, полагает эксперт.

По оценкам "Открытие Research", запуск интервенций может привести к ослаблению рубля на 7-10% относительно устоявшихся уровней.

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