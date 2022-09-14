.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Ключевая ставка ЦБ РФ будет снижена до 7,5% - Банк "Открытие"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
14 сентября 2022 года 19:01
Ключевая ставка ЦБ РФ будет снижена до 7,5% - Банк "Открытие"
Ключевая ставка ЦБ РФ будет снижена до 7,5% годовых на заседании 16 сентября, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. Основной причиной такого решения, по мнению эксперта, остается негативное влияние повышенного уровня ставок на потребительский спрос: банки продолжают в большей степени абсорбировать ресурсы населения в виде роста депозитной базы, нежели кредитовать граждан. Дополнительным фактором в пользу снижения ставки, на взгляд Петроневича, выступает продолжающаяся дефляция, однако ее основным драйвером выступает снижение цен на плодоовощную продукцию. И если в июле базовый индекс потребительских цен сократился на 0,17%, то по итогам августа он уже остался неизменным, а в сентябре - судя по оперативным оценкам - возобновил рост, подчеркивает эксперт. "Снижение инфляционных ожиданий также замедлилось. Рост с 10,8% в июле до 12% в августе вполне можно игнорировать, списав на характерную "пилообразную" динамику, наблюдаемую с 2021г. Более показательно их ярко выраженное замедление до 12% в августе по сравнению с предыдущим пиком 12,4% в июне и 18,3% в марте", - указывает стратег банка. Петроневич подчеркивает, что дополнительным проинфляционным фактором выступает перезапуск в обозримом будущем бюджетного правила с новыми параметрами. Согласно сообщениям СМИ, Минфин готов возобновить интервенции, исходя из цены отсечения нефти $60/барр. и добычи 9,5 млн барр. в сутки. Исходя из цены на нефть марки Urals на уровне около $80/барр. и добычи 10-10,5 млн барр. в сутки, валютные интервенции могут составить от $3 до $3,5 млрд ежемесячно, полагает эксперт. По оценкам "Открытие Research", запуск интервенций может привести к ослаблению рубля на 7-10% относительно устоявшихся уровней. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
14 сентября 2022 года 18:39
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Palo Alto Networks с целевой ценой $225 за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "14 сентября технологическая компания Palo Alto, специализирующаяся на решениях для... читать дальше
.14 сентября 2022 года 18:14
Спрос участников рынка ОФЗ на выпуски с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД) длиннее восьми лет на вторичном рынке, вероятно, будет сдержанным до появления ясности с долгосрочными планами Минфина по заимствованиям и механизмом бюджетного правила, считают аналитики Sber CIB. "Результаты возвращения... читать дальше
.14 сентября 2022 года 17:45
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Walt Disney Co. со $115,3 до $147 за штуку на горизонте 12 месяцев, присвоив бумагам рейтинг "покупать", что предполагает потенциал роста 31,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Котировки акции Disney в... читать дальше
.14 сентября 2022 года 17:18
BCS Express открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "Татнефти" с целью 459 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев. Цена входа: 437,5 рубля и ниже, потенциальная доходность: 12,5% (с потенциалом роста на 5% в курсовой стоимости, а также получении дивиденда с текущей... читать дальше
.14 сентября 2022 года 16:51
Американский фондовый рынок будет корректироваться вниз в ближайшее время на опасениях структурной инфляции и достижения доходностью трежерис июньских максимумов, полагает аналитик Freedom Finance Global Илья Зубков. "Дополнительный негатив связан с традиционным для сентября "медвежьим" настроем... читать дальше
.14 сентября 2022 года 16:21
Котировки акций Peloton Interactive могут оставаться под давлением в течение ближайшего квартала на фоне негативного отношения инвесторов к убыточным компаниям в период ужесточения монетарной политики, но долгосрочная оценка бумаг эмитента позитивна, считают эксперты BCS Express. "Очередная смена... читать дальше
.14 сентября 2022 года 15:48
Улучшенные прогнозы Starbucks по продажам и прибыли краткосрочно окажут поддержку цене акций - Инвестбанк Синара
Улучшенные прогнозы менеджмента Starbucks Corp. по продажам и прибыли на следующие три года окажут поддержку котировкам акций эмитента в краткосрочной перспективе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина. "Финансовый директор Starbucks Рэйчел Руджери в... читать дальше
.14 сентября 2022 года 15:23
Вероятно снижение ключевой ставки Банка России на 50 б.п., до 7,5% годовых, по итогам заседания в пятницу, 16 сентября 2022 года, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Мы ожидаем снижения ключевой ставки на 50 б.п. (до 7,5%) и более сдержанного сигнала регулятора. Траектория... читать дальше
.14 сентября 2022 года 15:01
BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы Segezha Group, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Карпунина. "Долгосрочный взгляд по акциям Segezha остается положительным ввиду активного роста бизнеса. Но в то же время на поверхности проблемы с западными... читать дальше
.14 сентября 2022 года 14:42
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3900-3950 пунктов, считают аналитики Freedom Finance Global. "S&P 500 перешел к резкому снижению, оказавшись ниже 50-дневной скользящей средней, но сумел удержаться выше отметки 3900 пунктов, которая выступает... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.