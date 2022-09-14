"Финам" повысил прогнозную цену акций Disney до $147

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Walt Disney Co. со $115,3 до $147 за штуку на горизонте 12 месяцев, присвоив бумагам рейтинг "покупать", что предполагает потенциал роста 31,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Котировки акции Disney в первой половине августа на фоне сильного отчета за 3К22 ф.г. достигли своего целевого уровня и принесли инвесторам доходность около 20% за 2 месяца. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги эмитента, несмотря на преобладание "медвежьих" тенденций на американском фондовом рынке. Ожидается, что по итогам 2022 ф.г. выручка компании окажется рекордной благодаря успехам стримингового сервиса Disney+ и восстановлению доходов тематических парков", - указывает эксперт Ксения Лапшина.

Walt Disney Co. - один из крупнейших в мире медиахолдингов. Компания управляет тематическими парками развлечений, владеет кабельными телеканалами, станциями эфирного телевещания, киностудиями и стриминговыми видеосервисами.

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