Вероятно снижение ставки ЦБ РФ до 7,5% по итогам заседания 16 сентября - "Мои Инвестиции"

Вероятно снижение ключевой ставки Банка России на 50 б.п., до 7,5% годовых, по итогам заседания в пятницу, 16 сентября 2022 года, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Мы ожидаем снижения ключевой ставки на 50 б.п. (до 7,5%) и более сдержанного сигнала регулятора. Траектория инфляции складывается ближе к нижней границе прогноза регулятора, но сохранение проинфляционных рисков и вероятное увеличение расходов бюджета могут ограничить пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики", - отмечают эксперты в комментарии.

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