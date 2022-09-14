BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Segezha Group

BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы Segezha Group, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Карпунина.

"Долгосрочный взгляд по акциям Segezha остается положительным ввиду активного роста бизнеса. Но в то же время на поверхности проблемы с западными ограничениями, а также с чрезмерно крепким курсом рубля. При этом можно отметить, что во II квартале компания заметно изменила структуру продаж - сильно выросли поставки бумаги в Южную Африку, Турцию, Россию. Поставки пиломатериалов в Китай продолжили расти и составили 73% всего объема продаж сегмента против 41% в 2021г", - пишет эксперт.

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